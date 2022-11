Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk: ‘Ik had niet op de kritiek van Marco van Basten moeten reageren’

Marco van Basten was na de WK-wedstrijd van Oranje met Ecuador (1-1) kritisch op Virgil van Dijk. Daar reageerde de aanvoerder van het Nederlands elftal vrij fel op en nu laat hij weten dat hij dat niet had moeten doen. ,,Ik ben ook maar een mens.”

Volgens Van Basten nam Van Dijk te weinig initiatief in balbezit, en slaagde hij niet in slaagde het spelbeeld tegen Ecuador om te buigen. ,,Hij is de grote jongen, hij moet het aansturen’’, zei Van Basten onder meer bij de NOS. ,,Tsja’’, verzuchtte Virgil van Dijk met een mild glimlachje, geconfronteerd met de kritiek van de oud-spits. ,,Volgens mij is hij nooit echt positief, toch?’’

,,Ik ga goed met die kritiek om en had er eigenlijk niet eens iets op moeten zeggen", aldus Van Dijk zondag bij de NOS. ,,Ik weet natuurlijk hoe het werkt in deze wereld. Ik heb alleen maar respect voor de voetballer Marco van Basten en wat hij heeft bereikt. En dat zal altijd zo blijven. Maar ik ben ook maar een mens. Op dat moment had ik er niets over moeten zeggen, omdat ik ook dondersgoed weet dat dit natuurlijk weer veel groter wordt gemaakt dan zou moeten.”

,,We hadden als team geen goede pot gespeeld en ik ben natuurlijk de aanvoerder en sta wat meer in de picture", zei Van Dijk. ,,De verwachtingen zijn hoog en kritiek hoort erbij.”

Van Basten vond ook dat Van Dijk in het veld op tactisch gebied het voortouw had moeten nemen. Dat ziet de verdediger van Liverpool wat anders.

“Ik vind dat het heel makkelijk is om meningen te geven, zonder dat je weet wat de tactische bedoeling is. Natuurlijk kunnen sommige momenten beter, dat is zo, elke wedstrijd. Maar wat ik pijnlijk vond, is dat hij vraagtekens stelde bij mijn aanvoerderschap, mijn leiderschap. Dat vond ik op dat moment lastig te ‘handelen’, maar dat had ik beter moeten doen.”

Oranje speelt dinsdag om 16.00 uur de laatste groepswedstrijd tegen Qatar. Het thuisland is al uitgeschakeld. ,,Misschien verlangt deze wedstrijd wel wat anders", aldus Van Dijk. ,,Niet qua formatie, maar misschien wel met wat andere type spelers.” Xavi Simons misschien, die gisteren uitblonk op de training? “Zo, die was wel goed. Maar het was training. En een training of een wedstrijd, dat is iets heel anders.”

