Oranje in subtop: zo duur is de selectie van het Nederlands elftal

Met video Surrealis­ti­sche beelden: ‘Fans ingehuurd om schijn te wekken van WK-koorts in Qatar’

In Qatar heerst er al volop een WK-sfeertje. Althans, dat is wat de beelden uit Qatar doen vermoeden. Duizenden mensen trokken er de straat op in truitjes van allerhande WK-deelnemers. Maar op sociale media worden vraagtekens gezet bij de oprechtheid van de video's.

14 november