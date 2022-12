Oranje weer even middelpunt van de wereld, pers uit tal van landen weet Van Gaal en co te vinden

Moeizaam spel of niet, daags na de winst op de Verenigde Staten (3-1) telt Oranje weer volop mee in de internationale voetbalwereld. Het was meteen zichtbaar rond het trainingsveld van het Nederlands elftal in Qatar. Verderop in Doha deelde FIFA-voetbalexpert Arsène Wenger complimenten uit.

Plots was Oranje weer even het middelpunt van de wereld, zondagmiddag in Doha, daags na de 3-1 overwinning op de Verenigde Staten. Een batterij aan camera’s kwam af op de training van het Nederlands elftal, met pers uit tal van landen, de media uit Argentinië uiteraard voorop.

Het was een tekenend contrast met een paar dagen geleden, toen het voor de laatste groepswedstrijd tegen Qatar rustiger was dan ooit langs het veld van de Qatar University. Ook in de komende dagen zal het weer volop over Oranje gaan, op weg naar de kwartfinale tegen Argentinië in het imponerende Lusail-stadion van Doha.

Arsène Wenger

Terwijl de reservespelers van Oranje een felle partijvorm afwerkten, gaf Arsène Wenger iets verderop de uitgebreide complimenten aan het team van bondscoach Louis van Gaal. Als hoofd spelontwikkeling van de FIFA zette de Fransman uiteen wat hem was opgevallen in de eerste fase van het toernooi.

,,Van Gaal is een trainer die heel goed kijkt naar de spelers die hij tot zijn beschikking heeft, en daar zijn speelwijze op afstemt’’, zei Wenger ondermeer, tevens wijzend op de belangrijke rol van de vleugelbacks Daley Blind en Denzel Dumfries.

Het chagrijn dat in Nederland nog veelal leeft, blijft rondom Oranje in Qatar zoveel mogelijk buiten de deuren van het spelershotel St. Regis. Ook de Nederlandse spelers waren zelfkritisch over het spel tegen de Amerikanen, maar het groeiende zelfvertrouwen overheerste. Bij terugkomst na de winst op de VS stond er in het spelershotel een complete erehaag klaar voor Oranje, wat vrolijke beelden opleverde, met een vrolijk swingende en knuffelende Van Gaal als stralende middelpunt.

Morgen (maandag) krijgen de spelers een dagje vrij: Oranje gaat onder andere een vaartochtje maken op de Perzische Golf, langs de kustlijn van Doha. Daarna begint de voorbereiding op het Argentinië van Lionel Messi, dat tienduizenden supporters achter zich al hebben. Vanuit Nederland komt er voorzichtig een beweging op gang van voetbalfans die alsnog afreizen, maar het Oranje-legioen zal ruim in de minderheid zijn vrijdag.

Truus van Gaal

Bij de training was zoals vertrouwd ook weer familie welkom. In minder grote getale dan eerder in het toernooi, maar uiteraard was Truus van Gaal er weer bij, net als oud-speler Ronald de Boer. Die laatste kreeg van bondscoach Van Gaal een wedstrijdshirt overhandigd van Memphis Depay.

Steven Berghuis

Terwijl de basisspelers zondag vooral herstelden, trainden de wisselspelers wel voluit. In het onderlinge partijtje vlogen de vonken er vanaf. Xavi Simons, tegen de Verenigde Staten gedebuteerd in Oranje, miste een strafschop. Steven Berghuis was wederom de uitblinker in het partij tussen de wisselspelers, terwijl Stefan de Vrij nog apart trainde. De verdediger van Internazionale kampt met lichte klachten.