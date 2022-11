Oranjefeest in Qatar verder ontmanteld: preparty in fanzone geschrapt

In die fanzone was maandag voorafgaand aan de wedstrijd tegen Senegal een aparte Oranjehoek ingericht, met vlaggen en een grote dj-booth. Er kwam echter bijna geen supporter op af, deels ook omdat het punt in het onmetelijk grote Al Bidda Park niet makkelijk te vinden was. Bovendien ontdekten veel fans ter plekke dat er helemaal geen bier verkocht werd, omdat de tap in de fanzone pas vanaf 19.00 uur open mag.