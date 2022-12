Oude bekende van Nederland fluit kwartfinale WK tegen Argentinië

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Mateu Lahoz had eerder de leiding tijdens de wedstrijden Qatar - Senegal, de poulegenoten van het Nederlands elftal, en Iran - Verenigde Staten. Tijdens de achtste finale in het Lusail Stadium wordt Mateu Lahoz bijgestaan door Pau Cebrian Devis en Roberto Díaz Pérez. De Zuid-Afrikaan Víctor Miguel Gomes kijkt mee vanuit het VAR-hok. Hij wordt bijgestaan door Alejandro Hernández Hernández.

Nederland kwam Mateu Lahoz tweemaal eerder tegen. De Spanjaard was in 2015 scheidsrechter tijdens de ontmoeting tussen Oranje en Turkije (3-0 nederlaag) en floot in 2016 de oefenwedstrijd tussen Nederland en Engeland (1-2 zege). Mateu Lahoz stond in 2021 nog aan de leiding van de Champions League-finale tussen Manchester City en Chelsea, die werd gewonnen door laatstgenoemde club.

De andere kwartfinale vrijdag, tussen Kroatië en Brazilië is voor de Engelse scheidsrechter Michael Oliver. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter in dat duel. Hij wordt geassisteerd door de Italiaan Massimiliano Irrati. Het is de vierde keer op dit WK dat Van Boekel in actie komt als VAR.