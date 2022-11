Oudje Pasveer (39) mee naar WK: ook ouders hebben koffers al gepakt voor Qatar: ‘Dit is iets heel speciaals’

ook weghorst meeENSCHEDE - Hij was er bij toen Remko als pupil voor het eerst zijn keeperhandschoentjes aandeed bij Sportclub Enschede en hij is er volgende week ook als zijn zoon in Qatar op z’n 39ste op het WK staat. Papa Eddy Pasveer heeft het jongensboek van een veteraan voor een groot deel geschreven.

Ze hadden de reis al geregeld naar Qatar. Op goed geluk geluk natuurlijk, want bij Louis van Gaal weet je het nooit waarmee hij op de proppen komt. Toen de bondscoach vrijdagmiddag had gesproken kon er eindelijk worden gejuicht in een Enschedese woonkamer. Het is zover: doelman Remko Pasveer gaat met Oranje naar het WK en in zijn kielzog gaan zijn ouders mee. „We gaan twee wedstrijden kijken”, zegt Eddy Pasveer. En of Remko dan ook daadwerkelijk op doel staat? Dan zien ze dan wel weer. Eerst even hier van genieten. Dinsdag vierden ze nog de 39ste verjaardag van Remko en de slingers konden ze laten hangen.

Wout Weghorst ook van de partij Na een EK kan Wout Weghorst uit Borne ook een WK op zijn palmares gaan bijschrijven. De 30-jarige spits van Besiktas is door Van Gaal opgenomen in de definitieve ploeg. Tijdens het EK 2021 begon hij als basisspeler, maar verdween hij gaandeweg het toernooi uit de ploeg. Van Gaal heeft zowel Weghorst als Luuk de Jong in zijn WK-ploeg opgenomen.

Jongensboek

„Anderhalf jaar geleden ging Remko als derde keeper van Vitesse naar Ajax. Dat was al heel bijzonder. En nu gaat hij naar het WK. Dat klinkt inderdaad als een verhaal uit een jongensboek”, aldus Eddy. „Als je dan tegen België in het stadion bent met zestigduizend mensen, je hoort het Wilhelmus en je zoon staat daar, dan gaat er van alles door je heen. Je zoon bij Oranje, dat is wel iets speciaal.”

Vader en zoon Pasveer in hun tijd bij Heracles toen papa zoonlief trainde.

Geen geboren keeper

Vooral ook, omdat Eddy niet alleen de vader is, maar ook de eerste jeugdtrainer van de WK-ganger. Dat was bij de allerkleinste van Sportclub Enschede. Eddy, oud-doelman van onder meer FC Twente, was in die dagen nauw betrokken bij de toen nog florerende club. „Je zou het misschien niet verwachten, maar Remko is begonnen als voetballer”, zegt hij. „En je weet hoe dat gaat: op een dag heeft het team geen keeper, en omdat hij het wel leuk vond, kon hij op doel gaan staan. Maar we wisselden het altijd wel na een helft af met de andere spelers. Dan kon Remko nog een helftje voetballen en wij vonden het ook goed dat de jonge jochies het aan den lijve ervoeren hoe het is om op doel te staan.” Met alle risico’s van dien.

Of Remko uit die tijd zijn goede meevoetballende kwaliteiten heeft geleerd? „Dat zou zomaar kunnen”, aldus Eddy.

Eddy Pasveer bij zijn club Sportclub Enschede.

Terechte beloning

Via Sportclub Enschede kwam Remko Pasveer bij FC Twente terecht. Heracles, Go Ahead Eagles, PSV, Vitesse, Ajax, het Nederlands elftal: het is een prachtig lijstje als je de clubs zo op een rijtje zet. Maar zo achteloos als het er staat, zo rimpelloos is de weg niet altijd verlopen. Ook Pasveer kreeg met teleurstellingen te maken, blunders, kritiek en plekken op de bank. „Het is zeker allemaal niet vanzelf gegaan”, zegt Eddy. „Maar mentaal is hij ijzersterk. Remko heeft er altijd keihard voor gewerkt en dat doet hij nog steeds elke dag. Daarom is hij nu ook nog steeds zo fit. Als je dan ziet wat hem dit op zijn 39ste nog heeft gebracht, dan is dat iets om trots op te zijn. En een terechte beloning voor alle arbeid.”

Sander Boschker

Oud-ploeggenoot Sander Boschker vertelde onlangs dat hij het supermooi vond dat uitgerekend Remko hem had afgelost als oudste debutant in het Nederlands elftal. Ze wonen ook nog eens bij elkaar in de straat in Hengelo. „Dat was top om te lezen van Sander”, zegt Eddy, die Boschker bij FC Twente ook nog trainde.

Rolverdeling nog ongewis

Boschker was erbij op het WK van 2010 toen Oranje in Zuid-Afrika de finale haalde. De doelman van FC Twente wist voor het toernooi al dat hij de derde keeper was. De huidige rolverdeling in het keeperskorps is nog ongewis. Maar wat het ook gaat worden voor de tweevoudig international Remko Pasveer, dit WK is al een supervette bonus. En zijn ouders zijn er volgende week maandag bij tegen Senegal. Wie had dat durven voorspellen toen streekgenoot Erik ten Hag hem vorig jaar als reserve naar Amsterdam haalde?