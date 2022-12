Pelé, Neymar, Lineker en Federer feliciteren Lionel Messi met wereldtitel: ‘Ongetwijfeld lacht Diego nu’

Messi leidde Argentinië op het WK voetbal in Qatar naar de wereldtitel door in de finale van Frankrijk te winnen na strafschoppen. Bij de Franse ploeg was Kylian Mbappé de uitblinker met drie goals in de wedstrijd en een benutte penalty in de strafschoppenserie. Pelé uitte zijn bewondering. ,,Vier keer scoren in een finale; het was een geschenk om getuige te zijn van dit spektakel”, aldus de 82-jarige Braziliaan.



,,Het was een geschenk om dit spektakel te mogen zien. Ik wil ook stilstaan bij de ongelofelijke prestaties van Marokko. Het is prachtig om Afrika te zien schitteren. Gefeliciteerd Argentinië! Ongetwijfeld lacht Diego nu”, refereerde Pelé tot slot aan Diego Armando Maradona, die op 25 november 2020 overleed en dus niet kon zien hoe Messi 36 jaar in zijn voetsporen trad.