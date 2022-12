Penalty's tegen Argentinië? Lyon en Arsenal laten Oranje in gênante serie zien hoe het niet moet

Column Sjoerd Mossou | Louis van Gaal zorgde voor paniek bij de FI­FA-persdame op dit perfect aangehark­te WK

In Nederland zijn we al een tijdje bekend met de soms vreemde fratsen en uitspraken van Louis van Gaal, maar op dit WK in Qatar schrikken ze zich soms nog kapot. De onaangepaste mafheid van Van Gaal gedijt nergens zo goed als hier, schrijft columnist Sjoerd Mossou.

9:54