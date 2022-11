Perfecte WK-start Brazilië: Richarlison velt Servië en Dusan Tadic met wereldgoal

Een wondergoal van Richarlison heeft ervoor gezorgd dat Brazilië goed is begonnen aan het WK. De Spurs-aanvaller scoorde in de tweede helft met een fraaie omhaal en bepaalde daarmee de eindstand tegen Servië op 2-0.

Aanvankelijk had de vijfvoudig wereldkampioen nog moeite met het elftal van Ajacied Dusan Tadic. Een betere tweede helft waarin Richarlison twee keer doel trof, was goed voor de overwinning.

Brazilië is in Qatar begonnen als een van de titelfavorieten na een haast smetteloze kwalificatie en een selectie om van te watertanden. Tite, bondscoach van Brazilië sinds 2016 moet het land aan de zesde wereldtitel helpen na een rits aan WK-drama’s. De vierde plek op het WK in eigen land in 2014 was nog de beste recente prestatie maar die eindronde werd overschaduwd door de 7-1 nederlaag tegen Duitsland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De generatie van 2022 lijkt op voorhand in elk geval aanvallend de beste sinds een jaar of twaalf. In de voorste linie is het voor Tite moeilijk kiezen met Richarlison, Raphinha, Neymar en Vinícius. Tegen Servië begonnen ze allemaal in de basis maar gekende aanvallers als Antony, Rodrygo en Gabriel Jesus bleven aanvankelijk allemaal aan de kant maar vielen wel nog in.

Toch kond de gevierde aanvalslinie tegen de stevige Serviërs (beschikkend over de langste selectie van dit WK) in de eerste helft nog maar weinig uitrichten. Servië geldt in Qatar als een niet te onderschatten tegenstander met ook al een aanvalslinie die angst inboezemt. Aanvoerder Dusan Tadic zou zijn steekballen kwijt moeten kunnen aan of Aleksandr Mitrovic of Dusan Vlahovic. Slechts de eerstgenoemde begon in de basis.

Volledig scherm Dusan Tadic haalt Neymar onderuit. © AFP

In het Lusail-stadion viel in de eerste helft toch vooral de Servische verdediging op die de Brazilianen ver van het doel afhield. In zijn vrije rol kon ook Neymar weinig uitrichten. Red Bull Salzburg-verdediger Strahinja Pavlovic onderscheidde zich met een rake tackle in de tweede helft bij een kans van Lucas Paquetá.

Minder fair waren de ingrepen van oud-Ajacied en AZ-speler Nemanja Gudelj die onder andere Neymar stuitte. Het kostte hem een gele kaart. Even later werd hij vervangen.

Volledig scherm Feest bij Brazilië na de 2-0 van Richarlison. © ANP / EPA

Juventus-back Alex Sandro raakte even later de paal, een van de speldenprikken waardoor te zien was dat Brazilië de druk opvoerde op het doel van Servië-doelman Vanja Milinkovic-Savic. Niet lang daarna was het dan toch raak via Richarlison die profiteerde van een fraaie actie van Neymar. De Spurs-aanvaller kreeg de bal voor de voeten na een interceptie van de Servische doelman.

Veel mooier was de 2-0 van diezelfde Richarlison. De Braziliaan die ooit werd begeerd door Ajax tekende voor de tot nu toe mooiste goal van het toernooi door te scoren via een fraaie omhaal. Een inzet van Gabriel Jesus belandde nog op de lat.

Daarmee leidt Brazilië in groep G waar Zwitserland eerder op de dag met 1-0 van Kameroen won. Zorgen waren er na afloop overigens wel. Neymar moest zich geblesseerd laten vervangen. Hoe ernstig de kwetsuur van de vedette is, moet nog blijken.

Volledig scherm Neymar moet de strijd staken. © ANP / EPA

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.