Sadio Mané spreekt Senegal moed in voor duel met Oranje: ‘Zullen boven zichzelf uitstijgen’

De aanvaller van Bayern München is de grote afwezige bij Senegal. De sterspeler was opgenomen in de WK-selectie, hoewel hij enkele dagen eerder een blessure aan het rechterkuitbeen had opgelopen. Uit medisch onderzoek bleek dat een operatie noodzakelijk was. De 30-jarige Sané is afgelopen donderdag geopereerd in een ziekenhuis in Innsbruck.