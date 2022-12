Scheidsrechter van WK-finale sneert met foto terug naar Franse media: ‘Hier hoor je ze niet over’

Het stof is na de WK-finale nog steeds niet gaan liggen. De Franse krant L’Équipe stelde begin deze week dat de 3-2 voor Argentinië afgekeurd had moeten worden en was na de nederlaag kritisch op scheidsrechter Szymon Marciniak. Diezelfde Marciniak kwam nu in zijn thuisland Polen terug op de heisa. Hij verweerde zich en haalde zijn smartphone te voorschijn om terug te sneren naar de Franse media.

Messi leek Argentinië in de tweede verlenging de wereldtitel te bezorgen. Lautaro Martínez werd eerst nog gestuit door de Franse keeper Hugo Lloris, maar in de rebound was Messi er als de kippen bij om voor de 3-2 te zorgen. De redding van Jules Koundé kwam te laat.

Lusail Stadium ontplofte en de Argentijnse reservespelers renden het veld op. Sommigen zelfs niet iets te vroeg, zo is te zien op tv-beelden. Nog vóór de trap van Messi over de lijn ging, stonden enkele Argentijnse invallers al op het veld.

,,En daarom had Szymon Marciniak de goal moeten afkeuren”, schreef de Franse sportkrant L’Équipe begin deze week. ,,Op het moment van de trap van Messi stonden enkele Argentijnse invallers, overmand door emoties, al te vieren op het veld. En dat is niet toegestaan.” L’Équipe gaf Marciniak een 2 voor zijn wedstrijdleiding.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Op sociale media circuleerden echter ook beelden van de kans die Fransman Randal Kolo Muani nog kreeg om de finale nog voor de strafschoppenreeks te beslissen. Een filmpje dat gemaakt werd vanuit de tribune toont hoe ook heel wat Fransen al op het veld stonden op het moment dat de spits trapte. Hetzelfde verhaal bij de penaltygoal van Mbappé in de verlengingen. En die beelden had scheidsrechter Marciniak ook gezien.

Toen Marciniak op een persmoment in Polen gevraagd werd naar de kritiek uit Frankrijk, haalde hij er zélf de beelden bij. Marciniak pakte zijn telefoon uit zijn broekzak en staafde zijn uitleg met screenshots. ,,De Fransen hebben niets gezegd over deze foto’s, waarop je kunt zien dat er zeven Fransen op het veld stonden voordat Mbappé scoorde”, zei Marciniak, die de kritiek in L’Équipe hekelde. ,,Het spel werd nooit beïnvloed. Hoeveel impact hadden de spelers die het veld op kwamen? Het is zoeken naar kleine dingen. Dit is geen serieuze bezigheid.”

Volledig scherm Bij de kans voor Kolo Muani stonden ook verschillende Fransen al op het veld. © TikTok

Marciniak vertelde ook dat hij veel complimenten had gehad van Franse spelers over de manier waarop hij de finale had geleid. ,,De Fransen bedankten me na de wedstrijd en waren tevreden over ons optreden. Iedereen kwam naar ons toe en schudde onze handen. Ik sprak een beetje met Hugo Lloris en Olivier Giroud. Kylian Mbappé gaf me zelfs een knuffel.”

Ook FIFA-scheidsrechtersbaas Pierluigi Collina spaarde de complimenten voor Marciniak niet. Hij zei dat Marciniak ,,beter was dan de technologie” en dat ,,al zijn beslissingen juist en accuraat” waren.