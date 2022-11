Scoren blijft probleem voor Oranje-tegenstander Ecuador, maar goed nieuws over blessuregeval

Ecuador, dat nu in de laatste vijf oefenduels slechts één doelpunt heeft gemaakt, is de tweede tegenstander van Oranje in de groepsfase op het WK in Qatar. Bondscoach Gustavo Alfaro maakt pas maandag zijn selectie bekend.

Gruezo naar WK

Carlos Gruezo kan ondanks een lichte dijbeenblessure gewoon meedoen aan het WK in Qatar. De 27-jarige speler van de Duitse club FC Augsburg raakte gisteren geblesseerd tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen VfL Bochum (0-1) en de vrees bestond dat hij het WK moest missen. Augsburg meldde echter dat uit medisch onderzoek is gebleken dat het gaat om een lichte peesblessure.



,,Carlos reist gewoon af naar de nationale ploeg, we wensen hem het beste op het WK”, aldus de Duitse club. Ecuador speelt volgende week zondag de openingswedstrijd tegen Qatar en is vijf dagen later (25 november) de tweede opponent van het Nederlands elftal. Bondscoach Gustavo Alfaro maakt maandag zijn WK-selectie bekend.



Gruezo speelde veertig interlands voor Ecuador en is doorgaans een vaste waarde in de nationale ploeg. De middenvelder verborg zijn hoofd onder zijn shirt toen hij tegen Bochum na een half uur geblesseerd van het veld ging. Gruezo werd getroost door ploeggenoten en stafleden. ,,Je kan je voorstellen wat op zo’n moment door zijn hoofd gaat”, zei manager Stefan Reuter van Augsburg.