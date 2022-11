Spelers Iran houden het niet droog na twee goals in blessuretijd tegen Wales

Rouzbeh Cheshmi en Ramin Rezaeian zijn de helden van Iran. Door hun goals in de ‘dying seconds’ tegen Wales hebben de Perzische Leeuwen weer zicht op de knock-outfase van het WK in Qatar. De 2-0 zege is verdiend en zorgt voor een immense ontlading in een politiek verscheurd land.

Iran werd in groep B in de openingswedstrijd nog achteloos weggezet door Engeland (6-2). Maar tegen Wales met sterspeler Gareth Bale was de formatie van coach Carlos Queiroz in de omschakeling levensgevaarlijk. Frivool soms ook.

Het verschil in het Ahmed Bin Ali Stadion werd vrijdag alleen pas diep in de extra tijd gemaakt. Toen de Welshmen met tien man op het veld stonden. Na een volledig terechte rode kaart voor doelman Wayne Hennessey.

Iran, met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh slechts als invaller, toonde zo een bewonderenswaardige veerkracht. De Perzische Leeuwen stonden onder hoogspanning op het veld. Niet zozeer door die nederlaag in de openingswedstrijd tegen Engeland, maar vanwege de massale burgerprotesten in het land.

Volledig scherm Supporters van Iran protesteren tegen het regime van Iran. © AFP

In september vond de 22-jarige vrouw Masha Amini de dood in een politiecel. Daarna waren er overal opstanden. Die worden door het regime in Teheran met harde hand neergeslagen. Er zijn bij het bloedige geweld al honderden doden gevallen en duizenden arrestaties verricht. Om de controle terug te krijgen is tegen tientallen ‘opstandelingen’ de doodstraf geëist.

De protesten brachten de politiek ook naar de sportieve arena. Een wereldwijd decor. De terreur liet de voetballers niet koud. Uit solidariteit met de slachtoffers van het geweld in eigen land zongen zij voorafgaand aan het duel met Engeland het volkslied niet.

Dat leidde tot woede bij de machthebbers in Teheran. De dictators voerden deze week de druk op het Iraanse team duidelijk op. Voor de confrontatie met Wales zongen de spelers nu wel, al was dat eerder binnensmonds dan enthousiast. Op de tribunes vloeiden intussen tranen van verdriet en weerklonk opnieuw boegeroep tegen het Iraanse bewind.

Volledig scherm Spelers van Iran tijdens het volkslied. Ze mompelden meer dan dat ze enthousiast waren. © AP

Het was knap dat Iran onder die immense druk zo presteerde in het Ahmed Bin Ali Stadion. De Perzische Leeuwen waren beter. Flitsend in de counter. Daarbij overwonnen de Aziaten tegenslag. Een goal van Ali Gholizadeh werd vanwege buitenspel afgekeurd. Gerechtigheid volgde uiteindelijk toch. Met een geweldige schot zorgde Rouzbeh Cheshmi na 98 minuten voor de Iraanse bevrijding. Daarna zorgde Ramin Rezaeian voor een compleet feest.

Een feest dat ook in de straten van Teheran werd gevierd. Voor even werd de pijn in Iran naar de achtergrond gedrukt. Voor even maar. Voor Wales en Gareth Bale dreigt in Qatar de roemloze uitschakeling.

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Iran's forward #20 Sardar Azmoun shoots but fails to score during the Qatar 2022 World Cup Group B football match between Wales and Iran at the Ahmad Bin Ali Stadium in Al-Rayyan, west of Doha on November 25, 2022. (Photo by ADRIAN DENNIS / AFP) © AFP