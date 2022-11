Spelers Oranje werken onder oog van familie training af na moeizame remise tegen Ecuador

Oranje had zich bij winst op Ecuador kunnen verzekeren van een plek in de achtste finales. De ploeg van Van Gaal heeft nu tegen Qatar waarschijnlijk minimaal een gelijkspel nodig om de volgende ronde te halen. Het Nederlands elftal zal willen winnen, het liefst met wat hogere cijfers, om de eerste plek in de groep veilig te stellen. Qatar is na twee duels al uitgeschakeld.