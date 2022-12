‘Straks spelen we tegen Marokko’, die grap van Mbappé in mei is nu werkelijkheid

LIVE WK voetbal | Wie wordt na Argentinië de tweede finalist: wereldkam­pi­oen Frankrijk of stuntploeg Marokko?

Wie treft Argentinië zondagmiddag (16.00 uur, Nederlandse tijd) in de finale van het WK? Na de eenzijdige kraker van gisteravond, waarin een magistrale Lionel Messi afrekende met Kroatië, is het vanavond de beurt aan wereldkampioen Frankrijk tegen stuntploeg Marokko. Volg het duel in Al Koyt, onder leiding van de Mexicaan César Ramos, in ons liveblog.

9:54