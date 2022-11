Toewijzing rugnummers zegt nog niets over keuze voor keeper: 'Dat heeft te maken met leeftijd’

,,Dat zegt niets’’, reageerde Van Gaal tijdens de persconferentie op een vraag over de toewijzing van de rugnummers. ,,De keuze van de rugnummers heeft te maken met leeftijd. Of ik een grapje maak? Ik maak geen grapjes op de persconferentie. Normaal gesproken bespreek ik dat met de spelers, maar nu niet. Ik heb de spelers een nummer gegeven dat past bij hun leeftijd.’’

Met zijn 39 jaar is Pasveer de oudste speler in de selectie van het Nederlands elftal. Justin Bijlow speelt met nummer 13, terwijl Andries Noppert nummer 23 draagt. Het drietal strijdt deze week om een basisplaats in Oranje. Ajax-doelman Pasveer verdedigde het doel van het Nederlands elftal tijdens de laatste twee interlands in september.

Van Gaal was tijdens de persconferentie in Doha lyrisch over de trainingsfaciliteiten. Bovendien sprak hij zich opnieuw uit over de kansen op de wereldtitel, de mensenrechten in Qatar en de keuze om Jasper Cillessen thuis te laten.