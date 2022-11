Waar Lionel Messi met losse heupen toeleeft naar zijn laatste kunstje op het WK, moet verstijfde Cristiano Ronaldo het vooral van partners hebben

Spoedcur­sus WK aan de hand van 32 weetjes: in welk land is de parkeer de bus-tac­tiek nog niet uitgestor­ven?

Het WK gaat vandaag om 17.00 uur los. Geen weetjes om op kantoor of in de kantine mee te strooien? Geen zorgen. We fluisteren je er van alle 32 landen eentje in. Hoe Pelé en Marcelo Bielsa gelieerd zijn aan dit WK, welke deelnemer 37 spelers voor andere landen ziet uitkomen en welke groep vol pikante affiches zit.

9:35