Wat zijn de mooiste shirts uit de historie van het WK? Balanceren tussen haat en liefde

Voetbalshirts raken altijd een gevoelige snaar, symbolen als het zijn geworden van commercie, identiteit, straatmode, vaderlandliefde én voetbalhistorie. Ook dit WK is er weer volop discussie, niet in de laatste plaats over het shirt van Oranje. Maar wat zijn de mooiste WK-shirts ooit? AD Sportwereld houdt een grote (digitale) verkiezing.

Nee, Louis van Gaal had deze keer geen vetorecht of zeggenschap over de shirts van Oranje. Acht jaar geleden nog wel: toen liet de bondscoach na zijn eerste blik nog één detail aanpassen aan de destijds haast klassieke Nike-tenues op het WK in Brazilië: Van Gaal vond dat de broekjes geheel wit moesten zijn.

Een oranje detail op het broekje werd door ontwerper Floor Wesseling op het laatste moment weggepoetst. Het tenue werd er alleen maar eenvoudiger en stijlvoller door – en nog altijd geldt het shirt uit 2014 als één van de meest gewaardeerde uit de WK-geschiedenis van het Nederlands elftal.

Dit jaar is dat, op zijn zachtst gezegd, anders. Kledingsponsor Nike had het ontwerp al vóór Van Gaals aanstelling laten accorderen door de KNVB. Het shirt was al in productie bovendien: deze keer een revolutionair ontwerp met een soort grafisch leeuwensilhouet in de stof verwerkt, in een nogal atypische combinatie van okergeel en licht oranje. Meer Ivoorkust dan Nederland, zo op het oog.

De bondscoach zelf hield zich strategisch op de vlakte, het oordeel van het publiek was in de meeste gevallen genadeloos. Veel gehoorde teneur op sociale media: ‘lelijk shirt, passend bij een lelijk toernooi’. Positieve reacties? Ze waren slechts met moeite te vinden, hooguit onder het jongste publiek, dat doorgaans wat minder vies is van gewaagde ontwerp-uitspattingen.

Maar dan nog: soms heeft een shirt domweg tijd nodig om te landen bij het grote publiek. Het beroemdste voorbeeld is met enige afstand het Oranje-shirt uit 1988, dat in eerste instantie met vooral afschuw werd ontvangen. ,,We lijken wel goudvissen’’, zei John van ‘t Schip destijds. De spelers overwogen het ontwerp zelfs even te boycotten.

Maar dik dertig jaar én een gewonnen EK later geldt het shirt als één van de meest geliefde landenshirts aller tijden en niet alleen in Nederland. Designers en shirtliefhebbers over de hele wereld zijn wild van het grafische patroon – template-model ‘Ipswich’ – dat Adidas destijds introduceerde. De oranje variant (onder meer West-Duitsland en de Sovjet-Unie droegen hetzelfde patroon in een andere kleur) geldt als een waar collector’s item onder verzamelaars.

Commercie

Zo zie je maar: voetbalshirts maken van oudsher veel sentiment los, en de laatste jaren wordt dat alleen nog maar sterker. De grote kledingmerken maken van de lancering steeds vaker een multimedia-spektakel, ergens op de grens van (straat)mode, pure commercie en innovatie.

Bij het zwaar bekritiseerde WK in Qatar waren de presentaties vaak nét wat meer ingetogen, maar ook deze zomer ontstond er weer volop discussie over de ontwerpen. Niet alleen die van Nederland werd verfoeid, ook in bijvoorbeeld Engeland, Servië en België klonk er felle kritiek op de ‘eigen’ nationale shirts. Het shirt van Duitsland, voor het eerst sinds 1908 met een verticale zwarte baan, riep ook al gemengde gevoelens op.

Niet voor niets lanceerde deze krant een grote verkiezing: ‘Het mooiste WK-shirt aller tijden’. In de digitale campagne kun je niet alleen stemmen op je favoriete shirts, je vindt er álle shirts terug die ooit zijn gedragen sinds het eerste toernooi in 1930. Ze vormen een heerlijke database waar je eindeloos in kunt struinen.

Een favoriete top-3 samenstellen blijkt vermoedelijk nog een hele opgave. Je verzuipt in de iconische shirts, vaak gekleurd door bijzondere momenten in de voetbalgeschiedenis. Niet alleen smaken verschillen, ook qua tijdperken en persoonlijke herinneringen ligt het er maar net aan welk shirt je het meest ‘raakt’. Voetbalshirts zijn niet alleen ‘mooi’ of ‘lelijk’, ze raken aan een combinatie van (nationale) identiteit, sentiment, mode en historie.

Volledig scherm Het WK-shirt van Engeland van 1986. © RV

Neem alleen al een land als pakweg Argentinië. Al decennialang spelend in een schitterend, herkenbaar en stoer tenue, gedragen door de meest geweldige voetballers. Maar kies je dan voor het karakteristieke tenue uit 1978, of toch voor het blauwe uitshirt van Le Coq Sportif waarin Diego Maradona zijn ‘Hand van God’-doelpunt maakte? Of zweert u juist bij een modernere variant, gedragen door Lionel Messi?

De bijzondere tenues van Brazilië zijn over de hele wereld populair, door zijn unieke combinatie van een geel shirt, groene kraag, blauwe broek en witte sokken. In Engeland zweren ze doorgaans bij hun rode uitshirt, niet in de laatste plaats dankzij het gewonnen WK in 1966, toen Geoff Hurst & co in het klassiek rood speelden in de finale op Wembley. Kroatië en zijn shirt in rood-wit blokjespatroon? Óók al zo klassiek en karakteristiek.

De shirts van Nigeria zijn sinds de jaren ‘90 erg geliefd door zijn bijzondere ontwerpen, vaak in speelse Afrikaanse patronen die je ook in het straatbeeld van Lagos tegenkomt. Op het WK 2018 was het Nigeriaanse shirt al een absolute topfavoriet onder shirtliefhebbers. Deze keer kwalificeerden de Nigerianen zich niet eens voor het WK, maar het weerhield kledingsponsor Nike er niet van om nu weer een speciaal, oogverblindend shirt te lanceren. Het maakt Nigeria tot een blijvertje in de top van de landenshirts.”

Italië, Peru en Schotland

Op dit WK ontbreken op voorhand nog een paar landen met bijzondere, zeer geliefde shirts. EK-winnaar Italië, grootmeesters van de stijl en de (voetbal)mode, heeft zich niet gekwalificeerd. Ook Peru is er deze keer niet bij, waardoor ook de diagonale rode baan op het maagdelijk witte short ontbreekt. Schotland en zijn stoere, donkerblauwe shirt met wit-gouden details? Ook dit jaar weer afwezig

Maar ook dit jaar zijn er uiteraard weer pareltjes te vinden, al zijn het er beduidend minder dan vier jaar geleden in Rusland. Destijds had vrijwel elke WK-deelnemer een schitterend shirt, nu zitten er een paar onbegrijpelijke missers tussen. Nike is wel erg driftig aan het experimenteren geslagen met ‘Paint’-achtige computerprogramma’s. Puma heeft een wat dubieuze ‘template’ gebruikt met een groot vierkant op de buik, maar hetzelfde merk ontwierp weer wél de prachtige WK-shirts van Ghana en Uruguay.

En dan is er nog het veelbesproken shirt van Denemarken, het land dat in 1986 zijn meest geliefde en beroemde shirt droeg. Dit jaar koos kledingsponsor Hummel voor geheel effen tricots, zonder zichtbare merkuitingen, bij wijze van protest tegen het toernooi in Qatar. Het derde shirt van Denemarken is zelfs geheel zwart: de kleur van rouw, als eerbetoon aan alle omgekomen arbeidsmigranten.

De actie kreeg veel steun, maar ook veel kritiek. De ene groep roemde de principes van de Deense voetbalbond en zijn kledingpartner, van de andere kant klonk een veel cynischer oordeel. Was dit niet gewoon ordinaire marketing, over de rug van de slachtoffers?

Het gaf maar weer aan hoeveel voetbalshirts kunnen losmaken, ook anno 2022 nog. Pas op zijn vroegst over een maand weten we welke WK-shirts écht historische waarde zullen hebben – en welke vanzelf weer verdrinken in een poel van vergetelheid.

Dat geldt niet in de laatste plaats voor Oranje. Spelend in een shirt dat je in het beste geval ‘mooi van lelijkheid’ zou kunnen noemen, maar dat straks óók plots een klassieker kan blijken.

