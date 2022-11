Wéér een smet op de FIFA en de keuze voor Qatar: de spijt van Sepp Blatter, een Netflix-serie en meer

Bayern Mün­chen-doel­man Manuel Neuer onthult: ‘Drie keer geopereerd aan huidkanker in gezicht’

Doelman Manuel Neuer van Bayern München en het Duitse elftal heeft onthuld dat hij al drie keer operatief is behandeld aan huidkanker in zijn gezicht. Hij is inmiddels genezen, meldt hij in een persbericht over de oprichting van zijn bedrijf in natuurlijke verzorgings- en zonbeschermingsproducten.

