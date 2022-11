WK-nieuws 28 november | Casemiro heeft medelijden met tegenstanders, Bale wil nog niet aan afscheid denken

Uit deze fabriek rollen jaarlijks miljard voetbal­plaat­jes: ‘Wereldwij­de hype’

Het WK voetbal is begonnen en dus is er een nieuw album met voetbalplaatjes. Al sinds 1970 brengt het Italiaanse bedrijf Figurine Panini elke vier jaar een nieuwe verzameling uit. Een bezoek aan heilige grond in Modena.

27 november