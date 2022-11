WK-nieuws: Portugal wint zonder Cristiano Ronaldo van Nigeria, twee Argentijnse aanvallers haken af

WK-voetbalpod­cast | ‘Trainings­vel­den van Oranje liggen er geweldig bij’

Oranje trainde gisteren voor het eerst in Qatar. Van Gaal verrijkte de Engelse taal met de zin ‘We can come an end’. Het ontbreken van een oefenduel voor Oranje en WK singles. Het komt allemaal aan bod in de AD WK Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt het door met Maarten Wijffels die in Qatar zit.

17 november