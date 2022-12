WK-sprookje Marokko voorbij: wereldkampioen Frankrijk tegenstander van Argentinië in finale

De enige tent in Casablanca waar ze vanavond niet naar de wedstrijd van de eeuw kijken

Heel Marokko zit vanavond in het koffiehuis of aan de buis gekluisterd voor de wedstrijd van de eeuw. Behalve dan degenen die dineren of serveren in Rick’s Café in Casablanca. In deze wereldberoemde, fictieve bar uit de klassieke Hollywoodfilm Casablanca doen ze namelijk nog steeds of het 1942 is.

