WK voetbal 2022 | Oranje traint met Memphis Depay en Denzel Dumfries in Doha

Louis van Gaal staat met al zijn 26 spelers op een van de velden van de Qatar University in Doha. Het was bij aanvang van de training 12.30 uur in de hoofdstad van Qatar, twee uur later dan in Nederland. Oranje oefent onder een strakblauwe lucht en het is al ruim 32 graden. De training is maar een kwartier toegankelijk voor de media.