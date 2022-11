WK-voetbalpodcast | ‘Trainingsvelden van Oranje liggen er geweldig bij’

Oranje trainde gisteren voor het eerst in Qatar. Van Gaal verrijkte de Engelse taal met de zin ‘We can come an end’. Het ontbreken van een oefenduel voor Oranje en WK singles. Het komt allemaal aan bod in de AD WK Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff neemt het door met Maarten Wijffels die in Qatar zit.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Oranje trainde midden op de dag. Het was 32 graden. Echt gloeiend heet. Volgens Van Gaal is het doel om zo snel mogelijk te acclimatiseren”, vat Wijffels de eerste dag van Oranje in Qatar samen. ,,De wedstrijden zijn wel in met airco gekoelde stadions, maar de trainingen niet. Vorig jaar tijdens het EK kwam Oranje laat naar Boedapest. Daar was het ook warmer dan in Nederland. Veel warmer. Daardoor leek Oranje bevangen door een lome deken. Eens kijken wat er nu gebeurt.”

Sommige landen spelen nog een oefenduel in voorbereiding op het WK. Oranje niet. ,,Ze hebben er wel naar gekeken, maar het lukte niet. Het lijkt me wel een nadeel. Want Simons en Frimpong zijn nog nooit bij de selectie geweest. En die gaan nu meer naar een WK. Maar het scheelt ook hoeveel tijd je hebt. In Poule A begin je de 21ste al en landen als Brazilië en Portugal beginnen pas de 24ste.

Verder vertelde Van Gaal dat hij de rugnummers had ingedeeld, maar hoe? En in de mailbox kwam een nieuwe Haagse WK single binnen: Veeg ze van het matje. Goed of niet voor dit WK? Je hoort het in de AD WK Voetbalpodcast. Beluister hem nu via AD.nl, de AD App of jouw favoriete podcastplayer.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws en het speelschema van Oranje, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm De voetbalpodcast met Etienne Verhoef en Maarten Wijffels. © Maarten Visser / Joost Hoving

| Speelschema

Het Nederlands elftal opent het WK op 21 november om 17.00 uur tegen Senegal, één dag na het openingsduel Qatar-Ecuador. Bekijk het complete speelschema in Qatar. Bekijk hier het speciale WK-matchcenter!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.