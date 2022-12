WK Voetbalpodcast | ‘Van Gaal heeft zich vergist in de impact van zijn woorden over Messi’

Nu Oranje is uitgeschakeld, heeft Sjoerd Mossou een reconstructie gemaakt over de verloren kwartfinale. Vooral over de woede van Messi en hoe Van Gaal onbewust het vuurtje in hem heeft aangewakkerd. ,,Met wat hulp uit Argentinië heb ik gekeken waar dit is is misgegaan. Het interview met de NOS, afgelopen dinsdag, was de basis daarvoor. Als je goed naar de antwoorden van Van Gaal luistert en je haalt de juiste citaten eruit, dan kan ik me voorstellen dat Messi er enig venijn uit heeft gehaald. Van Gaal praat over het spel zonder bal van Messi, dat hij eigenlijk niet meedoet, dat een nummer 9 bij Van Gaal andere dingen moet kunnen. Hij heeft zijn hand daar een beetje overspeeld.” Lees het hele verhaal van Sjoerd hier verder.