Woedende Hakimi haalt na verloren WK-duel Marokko verhaal bij FIFA-baas Infantino

Achraf Hakimi is na afloop van het verloren duel met Kroatië woedend naar FIFA-baas Gianni Infantino gegaan. De Marokkaan was bijzonder ontevreden over de arbitrage en besloot zijn beklag te doen, zo meldden de NOS en RAI .

Hakimi zou de catacomben binnen zijn gestormd en op enkele centimeters van het gezicht van Infantino zijn gaan staan, daarbij zijn stem verheffend. Op het veld liet Hakimi ook al aan verschillende officials weten bijzonder ontevreden te zijn over de scheidsrechters.

Hakimi vond dat hij bij een achterstand van 2-1 een strafschop had verdiend. Scheidsrechter Al-Jassim zag niets in het duwtje dat de speler van Paris Saint-Germain in zijn rug kreeg. De videoscheidsrechter en zijn Nederlandse assistent Pol van Boekel grepen ook niet in. Even voor dat spelmoment kreeg Kroatië geen strafschop toen Sofyan Amrabat zijn tegenstander Josko Gvardiol tegen de grond werkte.

Van het incident zijn geen beelden. Volgens Egbers bevonden Hakimi en Infantino zich op een plek waar het door de FIFA verboden is om te filmen. Op deze plek zijn alleen eigen camera's van de voetbalbond toegestaan en deze hebben het incident voorlopig nog niet uitgezonden.

Woede bij heel Marokko

Hakimi was niet de enige Marokkaanse speler die ontevreden was. Meerdere voetballers bleven na het laatste fluitsignaal maar verhaal halen bij de arbiter uit Qatar. Uiteindelijk werden ze weggestuurd door hun bondscoach Walid Regragui. Ook het publiek was niet te spreken over de arbitrage. Vanaf de tribunes was herhaaldelijk de leus ‘FIFA Maffia’ te horen.

Lang bleef de woede van Hakimi niet hangen, want niet veel later doken er foto’s op dat hij glimlachend de kinderen van oud-ploeggenoot Ivan Perisic begroette.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Regragui veroordeelt gedrag spelers

De Marokkaanse bondscoach Regragui veroordeelde tijdens een persconferentie na de troostfinale het gedrag van sommige van zijn spelers. „Dit is niet de Marokkaanse manier”, zei hij. „We reageren soms overdreven als een wedstrijd is afgelopen. Als je een wedstrijd verliest, ben je altijd teleurgesteld. Mijn spelers zijn erg ambitieus, maar het was geen gebrek aan respect.”

WK VOETBAL Nieuws Speelschema Uitslagen Video & Podcast Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Check hier alles over het WK voetbal in Qatar, met het laatste nieuws, het speelschema, de premiumverhalen, columns, video’s en podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.