Aangepaste aanvoerdersband op WK vrouwenvoetbal wél mogelijk voor Sherida Spitse

De aanvoersters van de 32 deelnemende landen mogen volgende maand bij het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland wél met een aanvoerdersband met daarop een boodschap voor inclusie spelen. Dat is de uitkomst van een overleg van wereldvoetbalbond FIFA met de aanvoersters.

Het is niet verplicht om met de band te spelen, want er zijn ook nog zes andere aanvoerdersbanden waaruit gekozen kan worden. De aanvoerdersband in de regenboogkleuren, waar Duitsland voor pleitte, zit hier niet tussen.

Op de band staat de tekst ‘Unite for Inclusion’ (‘Verenig voor Inclusie’). De aanvoerdersband lijkt verder, qua kleuren en het bijbehorende hartje, op de OneLove-aanvoerdersband die de KNVB ontwikkelde en waar op het WK in Qatar nog zoveel om te doen was. De FIFA verbood de zeven Europese landen die dat van plan waren, waaronder Nederland, om te spelen met de OneLove-aanvoerdersband.

Gebeurde dat toch, dan zou de betreffende aanvoerder een gele kaart krijgen en daarom zagen de zeven landen hier vanaf. De FIFA kreeg veel kritiek, vooral omdat het besluit werd genomen op de dag dat Engeland, Wales en Nederland (drie van de zeven landen) hun eerste groepswedstrijd moesten spelen.

Volledig scherm Sherida Spitse met de OneLove-aanvoerdersband. © Pro Shots / Remko Kool

Nu wel overleg met aanvoersters

Voor het WK voor vrouwen overlegde de FIFA vooraf wel met de aanvoersters, onder wie Sherida Spitse van Oranje. ,,De boodschap van de OneLove-band is voor ons belangrijk. Wij hebben altijd gezegd dat we met ons team willen uitdragen dat we voor verbinding en tegen elke vorm van discriminatie zijn. Dat zit alleen niet vast op de OneLove-uiting, vinden wij. Die boodschap draag je wat ons betreft uit vanuit je hart”, aldus Spitse. ,,De afgelopen tijd zijn er veel gesprekken gevoerd met FIFA over de aanvoerdersbanden die er op het WK gedragen kunnen worden. De oplossing die nu wordt aangedragen met de zeven verschillende banden is voor ons een goede oplossing. Het geeft ons de ruimte om nog steeds de boodschap uit te dragen die wij belangrijk vinden.”

Voor een positieve pro-inclusieboodschap

De KNVB is blij met de uitkomst. ,,Waar we het over eens zijn, is dat we heel graag een positieve pro-inclusieboodschap willen afgeven”, zei Gijs de Jong, secretaris-generaal van de voetbalbond, begin deze maand bij de Champions League-finale tussen FC Barcelona en VfL Wolfsburg in Eindhoven. ,,In gezamenlijk overleg, dus ook met de speelsters, gaan we kijken hoe we dat precies kunnen gaan doen.”

De Oranje Leeuwinnen treffen dit jaar op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland onder meer titelverdediger Verenigde Staten in de groepsfase, die Nederland afwerkt in Nieuw-Zeeland. Bekijk hier het complete speelschema van het WK vrouwenvoetbal, dat van 20 juli tot en met 20 augustus plaatsvindt.

