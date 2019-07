Alles wat je moet weten over de WK-finale

Canada, Japan, Italië en Zweden: allemaal hadden ze een betere balans tegen Oranje. Dat is met de Verenigde Staten niet anders. Zes van de in totaal acht ontmoetingen zijn gewonnen door de Verenigde Staten. Alleen de eerste twee wedstrijden, in 1991 en 1996, wist Nederland te winnen van de Amerikaanse vrouwen. In 1991 werd op het terrein van amateurclub Brederodes in Vianen met 4-3 gewonnen, in 1996 won Nederland met 3-1 in San Diego. Sarina Wiegman had destijds nog een basisplaats. Vanaf 1996 werd echter nooit meer gewonnen van de Verenigde Staten. Ook het doelsaldo is ruim in het voordeel van de Amerikaanse vrouwen: 26-9.