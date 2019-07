Alles wat je moet weten over Nederland - Zweden

Zweden is van oudsher een mastodont in het Europese vrouwenvoetbal. Toen in Lyon nog geen vrouwenelftal was dat jaarlijks de Champions League won, gingen zo'n beetje alle Europese prijzen naar Zweden. In die tijd, rond 2003, 2004, was Umeå Idrottsklubb, een club tegen de grens van Lapland, de beste van Europa. Sterspeelster toen? Marta, de Braziliaanse wonderspeler.



That was then, this is now. Zweden, de FIFA-nummer 9 van de wereld, is in Europa inmiddels overvleugeld door Frankrijk, Duitsland, Engeland en ook Nederland, dat achtste staat op de FIFA-ranking. De Leeuwinnen klopten de kansloze Scandinaviërs bijvoorbeeld twee jaar geleden in Doetinchem in de de kwartfinale van het EK (2-0). Het was de laatste keer dat beide landen elkaar troffen.