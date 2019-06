Alles wat je moet weten van Italië - Nederland

Nederland en Italië strijden vanmiddag om het derde startbewijs in de halve finale van het WK. In de bakoven van Valenciennes, luisterend naar de naam Stade du Hainaut, gaan beide landen in tropische temperaturen op voor een dubbele primeur. Nog nooit stonden de landen bij de vrouwen in de halve eindstrijd van een WK of haalden een ticket voor de Olympische Spelen. Zes vragen en één opmerking.

1. Oranje in het oranje, Azzurre in het azzurre?

Zover je in Noord-Frankrijk kunt spreken van een thuiswedstrijd staat de naam van Italië als eerste op het affiche. Maar niet de Zuid-Europeanen, maar het Nederlands elftal speelt in het ‘eigen’ tenue. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman kleedt zich vanmiddag compleet oranje. Keeper Sari van Veenendaal heeft een blauw shirt aan. De Azzurre, de vrouwelijke variant van de Azzurra, verschijnen niet in het ‘azzurre’ (blauw), maar in een wit shirt, gecombineerd met een blauwe broek en witte kousen.

2. Hoe liggen de verhoudingen?

Volledig scherm Italië, voor het duel met China. Staand, vlnr: Laura Giuliani, Cristiana Girelli, Valentina Bergamaschi, Elena Linari, Alia Guagni, Sara Gama. Gehurkt, vlnr: Barbara Bonansea, Manuela Giugliano, Elisa Bartoli, Valentina Giacinti en Valentina Cernoia. © AFP Puur rekenkundig gezien lijkt Oranje weinig kans te hebben vandaag. De statistieken zijn in het voordeel van Italië, dat van de zeventien interlands liefst acht keer de sterkste was. Zes duels eindigden gelijk. De Leeuwinnen wonnen dus pas drie wedstrijden. Ook het doelsaldo (14-29) is ruim in het voordeel van de Azzurre. Een kanttekening moet wel worden gemaakt: alle Italiaanse overwinningen dateren van vóór 2005. Van de laatste vijf interlands sindsdien was Oranje drie keer de sterkste en werden twee gelijke spelen gehaald. De belangrijkste Nederlandse zege was de play-offs voor een WK-ticket in 2015 in Canada. Na de 1-1 in Nederland wonnen de Leeuwinnen met 2-1 in Italië, waardoor de koffers konden worden gepakt.

Het is de derde keer dat Italië meedoet aan een WK, inclusief de eerste proefeditie. Toen, in 1991, werd in de kwartfinale verloren van Noorwegen. De prestatie van dit jaar is met afstand de beste uit de historie, zeker als je de mondiale groei van het vrouwenvoetbal in ogenschouw neemt. De nummer 15 van de wereld, die in de achtste finales eenvoudig afrekende met China, is met slechts 24.000 geregistreerde voetbalsters (in Nederland zijn dit er 160.000) de surprise in Frankrijk. Uithangborden zijn aanvoerder en verdediger Sara Gama en de aanvallers Cristiana Girelli en Barbara Bonansea.

3. Het WK én Tokio, leg dat nog eens uit?

Door de plaatsing van wereldkampioen VS bij de laatste vier, levert een plek in de halve finales Oranje vanmiddag ook een olympisch ticket voor Tokio 2020 op. Dat startbewijs ligt namelijk klaar voor de beste drie Europese landen op het WK in Frankrijk. Engeland heeft het ticket na de zege van donderdag op Noorwegen al binnen: vandaag strijden Nederland en Italië en Duitsland en Zweden om de resterende twee Europese olympische tickets.

4. Wanneer worden gele kaarten geschrapt?

Dat gebeurt na de kwartfinales, mits een speelster op één gele kaart staat. Krijgen Anouk Dekker en Jill Roord vanmiddag tegen Italië hun tweede gele kaart van het toernooi en bereikt Oranje de halve finales, dan moeten ze de strijd om een plek in de WK-finale vanwege een schorsing missen. Roord en Dekker kregen geel tegen Canada. Na de kwartfinale vervallen alle (enkele) gele kaarten en beginnen alle speelsters weer met een schone lei. Twee keer geel of direct rood, betekent sowieso een uitsluiting voor de volgende WK-wedstrijd.

Volledig scherm Jill Roord en Daniëlle van de Donk (links). © BSR Agency

5. Wie leidt Italië - Nederland vanmiddag?

De scheidsrechter komt uit Uruguay en luistert naar de naam Claudia Inés Umpiérrez Rodríguez, een advocaat van 36 jaar oud. Ze is de nicht voormalig Uruguayaans international Rubén Umpiérrez (62), die in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw bij onder meer Nancy en Racing Paris speelde.

Volledig scherm Claudia Umpiérrez. © EPA

6. Wat zeiden de coaches voorafgaand aan de WK-kraker?

Bondscoach Sarina Wiegman is op haar hoede voor Italië, de grootste verrassing bij de laatste acht. ,,Ze hebben veel energie in de ploeg, hun speelsters zijn veel fitter geworden. Hun niveau is echt omhoog gegaan. Ze willen heel snel en direct naar voren, met veel kracht en energie in het spel. Ze proberen zo snel mogelijk achter je verdediging te komen. Maar ze laten zelf ook wel wat ruimtes liggen, vinden we.”



Collega Milena Bertolini: ,,Oranje speelt heel anders dan wij, maar we hebben onze eigen identiteit, onze manier van spelen. We zullen de kleinst mogelijke fouten moeten proberen te vermijden en proberen flexibel om te gaan met de omstandigheden van de wedstrijd. De warmte zal beide partijen hoe dan ook parten spelen.”

7. Ah, het W-woord is eruit