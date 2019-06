Alles wat je moet weten voor Nederland-Canada

Heel veel staat er vanavond bij Nederland - Canada (aftrap 18.00 uur) niet meer op het spel. Beide landen hebben hun ticket voor de knock-outfase al binnen. Inzet in Reims is de groepszege. Vijf vragen en vijf antwoorden die je moet weten voor de kraker in Stade Auguste-Delaune.

1: Is er vanavond wéér een Oranje-legioen op de been?

Nou en of! Maar zo veel mensen zaterdag richting Valenciennes trokken - bijna 14.000 - zo ‘erg’ zal het vandaag niet zijn in Reims. De belangrijkste redenen? Kinderen zitten op school en de stad van de champagne - 400 kilometer van Utrecht - ligt iets dieper in Frankrijk. Niettemin kleurt ook Reims vanavond oranje. De verwachting is dat ruim zesduizend Nederlanders afreizen richting Stade Auguste-Delaune. Die kunnen zich vanaf 12.00 uur vermaken in de Fanzone aan de Rue Saint-Symphorien (achter de kathedraal Notre-Dame in het centrum). Om 15.15 uur vertrekt de Oranjeparade naar het stadion, een tocht van ongeveer anderhalve kilometer.

2: Wat is de status van Canada in het vrouwenvoetbal?

Doen de mannen doorgaans voor spek en bonen mee op het internationale platform, bij de vrouwen is dat andere koek. De nummer 5 van de FIFA-ranking behoort al decennia tot de wereldtop. Zijn de Leeuwinnen in Frankrijk voor de tweede keer actief op een WK, voor de ploeg van de Deense bondscoach Kenneth Heiner-Moller is het al de zesde deelname na 1995, 1999, 2003, 2007, 2011 en 2015. Een prijs ontbreekt echter nog altijd. De vierde plaats bij het WK van 2003 is de hoogste klassering ooit voorThe Canucks (straatnaam voor een Canadees).

3. Wat zijn de statistieken van Nederland-Canada?

Vanavond in Reims staat de dertiende onderlinge ontmoeting op het programma. In de voorgaande twaalf wedstrijden was Canada negen keer de sterkste. Drie keer werd het gelijk, onder meer tijdens het vorige WK. Door een goal van Kirsten van de Ven werd het toen in Canada 1-1. Oranje won dus nog nooit.

4: Groepswinnaar of nummer 2: wat zijn de consequenties?

Heel spannend is het niet. Bij een zege of een gelijkspel eindigt Oranje vanavond gewoon als eerste in Groep E. In dat geval reist Oranje door naar Rennes, waar het dinsdag in de achtste finales de nummer twee uit groep D treft: Japan. Als Oranje verliest, heeft het een dag minder de tijd om zich voor te bereiden op de achtste finales. In dat geval spelen de voetbalsters maandag in het Parc des Princes, de thuishaven van de Franse kampioen Paris Saint-Germain, tegen de nummer twee van groep F: Zweden of de Verenigde Staten.

5: Wie staan er op scherp?