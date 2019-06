Alles wat je moet weten voor Nederland-Japan

VideoAls Nederland en Japan het eerste fluitsignaal horen vanavond in Roazhon Park in Rennes zijn zeven van de acht kwartfinalisten van het WK bekend. Wie sluit als laatste aan? De Leeuwinnen of Nadeshiko, de bijnaam van de Japanse vrouwenploeg. Zes vragen en zes antwoorden over de laatste achtste finale. Volg het duel vanaf 19.00 uur in ons liveblog.

1. Zit het weer nokkievol met Oranje-fans?

Volledig scherm Roazhon Park. © BSR Agency Nou nee. Kleurden Valenciennes en Reims, en in mindere mate Le Havre, de voorbije weken oranje, in Rennes mogen de Leeuwinnen blij zijn als ze door 2500 supporters worden gesteund. Dat is de kleinste schare tot nu toe bij het WK, maar wie op een doordeweekse dag en ruim 800 kilometer van Utrecht, in hartje Bretagne, het kleine niet eert... Het duel wordt gespeeld in Roazhon Park, de thuishaven van Stade Rennais, de nummer 10 van het afgelopen seizoen in de Ligue 1. Het stadion biedt plaats aan 29.778 supporters. Volgens de FIFA zouden tot vandaag ongeveer 25.000 kaarten aan de man zijn gebracht.

2. Hoe zit het met de statistieken tegen Japan?

Wie de laatste dagen de Leeuwinnen-thermometer hanteert in een willekeurige straat in Nederland hoort eensluidend: dat varkentje gaan we vanavond wel even wassen. Maar we hebben het met Japan wel over de wereldkampioen van 2011 en de vice-wereldkampioen van 2015 en het land dat Oranje de laatste nederlaag toebracht op een groot toernooi. Op het WK van 2015 schakelde Japan Nederland in de achtste finales uit (2-1).

Bekijk hieronder de laatste aflevering van La Panenka

Volledig scherm 2015: Anouk Dekker baalt na de goal van Mizuho Sakaguchi in de achtste finale van het WK, vier jaar geleden. © AFP Nederland en Japan stonden tot dusver acht keer tegenover elkaar. Japan was in vijf gevallen de bovenliggende partij, terwijl Nederland drie keer - in de laatste vier ontmoetingen - de sterkste was. Het doelsaldo is met 15-15 in balans. De laatste keer dat beide landen elkaar troffen, was tijdens de Algarve Cup 2018. Nederland was een dik jaar geleden met 6--2 te sterk door goals van Lieke Martens (2), Lineth Beerensteyn, Siri Worm, Shanice van de Sanden en Stefanie van der Gragt.

3. Dus beide landen hebben geen verrassingen voor elkaar?

Zeker niet. Zowel Shanice van de Sanden als Jackie Groenen treffen vanavond bekenden. Van de Sanden komt Saki Kumagai, haar teamgenoot bij Olympique Lyon, tegen. Ook Groenen kent Kumagai goed. De twee speelden samen bij 1. FFC Frankfurt. Hetzelfde geldt voor Kumi Yokoyama, die afgelopen seizoen - net als Groenen - uitkwam voor de Duitse topclub. Voor Vivianne Miedema is de wedstrijd tegen Japan een weerzien met Mana Iwabuchi, die ze kent uit hun gezamenlijke tijd bij Bayern München.

4. Wie moeten vanavond op hun tellen passen?

Volledig scherm Eerste overtreding van Jill Roord of niet tegen Canada, ze krijgt wel geel van scheidsrechter Stephanie Frappart. © BSR Agency Anouk Dekker en Jill Roord liepen tijdens de ontmoeting met Canada tegen een gele kaart aan. Bij een volgende boeking vanavond - en een zege van Oranje - volgt een wedstrijd schorsing in de kwartfinale. Na de kwartfinale vervallen alle (enkele) gele kaarten en beginnen alle speelsters weer met schone lei. Twee keer geel of direct rood, betekent sowieso een uitsluiting voor de volgende WK-wedstrijd.

5. Waarom kijken we in Frankrijk ook met een schuin oog naar Tokio?

De drie beste Europese landen van het WK verdienen een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in de Japanse hoofdstad. Dat kan een ingewikkelde missie worden. Na gisteravond komen vijf van de zes kwartfinalisten uit Europa. Daar kunnen Italië en Nederland nog bij. Het wordt, kortom, druk in de jacht op een olympisch ticket. Stel dat één Europees land de WK-finale haalt, dan is dat land zeker van een olympisch ticket.



Voor de andere landen uit de kwart- of halve finales resteert dan een olympisch kwalificatietoernooi van maximaal vier Europese landen in maart volgend jaar. Mochten er echter meer dan vier landen in aanmerking komen voor het OKT, dan wordt gekeken naar de resultaten in de groepsfase van het WK. Omdat Nederland ongeslagen de groepsfase heeft doorstaan, heeft het in dat geval sowieso een streepje voor op Noorwegen, Spanje, Italië en Zweden, die geen honderd procent score behaalden in de eerste drie WK-duels. Bij een nederlaag vanavond is de olympische droom voor de Leeuwinnen meteen voorbij.

6. Wie leidt de kraker Nederland - Japan?