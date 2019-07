Amerikaanse ster Rapinoe is niet bang voor controverse

Als Megan Rapinoe haar land vanavond tegen Engeland naar de WK-finale schiet is haar broer er niet bij. Brian Rapinoe is dan nog bezig met zijn rehabilitatieprogramma in San Diego. Hij daar kickt af van zijn jarenlange drugsverslaving. Haar broer Brian is één van de vele opmerkelijke verhaallijnen in het leven van de meest controversiële voetbalster van dit WK. Een leven dat verder gaat dan haar quote over het ‘fucking’ White House, waar ze weigert om heen te gaan mocht ze zondag opnieuw wereldkampioen worden.



Rapinoe is een harde op het veld. Gehard door het leven vermoedelijk. Als ze scoort spreidt ze de armen. Als van: kom maar op. Ze speelt opportunistisch. Ze rent en vliegt over het veld. Met dat kenmerkende, roze kapsel. Op de persconferentie waarin ze uitleg moest geven over uitspraak over het Witte Huis was ze messcherp en leek ze nauwelijks onder de indruk van de commotie. En niks nam ze ervan terug. Alleen het woord ‘fucking’. Vanwege haar moeder. Maar die heeft in haar leven toch wel wat ergers meegemaakt.