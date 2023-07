Andries Jonker over geblesseerd drietal: ‘Ze zijn hier, dus dat is in elk geval een goed teken’

met videoAndries Jonker en Lieke Martens laten er geen onduidelijkheid over bestaan: zij willen met de Oranje Leeuwinnen terug naar Sydney. Dat betekent dat ze groepswinnaar moeten worden op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. En dus zijn er dinsdag (09.00 uur) in Dunedin goals nodig in de derde groepswedstrijd tegen Vietnam.

Het doelsaldo is beslissend in de groepsfase en de Verenigde Staten (4-1) heeft momenteel een streepje voor op Nederland (2-1). ,,We gaan vol op de aanval”, stelde Jonker dan ook op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Vietnam. ,,We willen héél graag groepswinnaar worden. Als je Zweden kan ontlopen zou dat heel mooi zijn”, zei ook Lieke Martens.

Zweden maakte gisteren compleet gehakt (5-0) van Italië, waardoor die ploeg eerste zal worden in groep G, de poule waaruit de volgende tegenstander voor de Leeuwinnen komt. Wordt Oranje eerste? Dan wacht waarschijnlijk een duel met Italië of Zuid-Afrika. Wordt Oranje tweede? Dan treft het dus waarschijnlijk Zweden. ,,Wij zijn voor niemand bang, maar je moet ook nadenken: als je een tegenstander als Zweden kan ontlopen, moet je dat doen. Je hebt toch altijd de voorkeur voor een, op papier, mindere tegenstander”, verklaart Jonker.

Voor het Nederlandse publiek zou juist de tweede plek, en dus de achtste finale in Melbourne, het beste uitkomen. Die wedstrijd wordt zondag 6 augustus om 09.00 uur Nederlandse tijd gespeeld, terwijl de achtste finale in Sydney om 02.00 uur wordt afgewerkt. ,,We hebben onder andere als doelstelling aantrekkelijk voetbal spelen en inspireren, maar primair is onze doelstelling om te winnen. Als dat dan betekent dat Nederland weer gezellig ’s nachts met een dekentje op schoot moet kijken, dan is dat maar zo”, aldus Jonker.

De bondscoach herhaalde nog maar eens dat Vietnam, dat na een 2-0 nederlaag tegen Portugal en een 3-0 nederlaag tegen de Verenigde Staten al is uitgeschakeld, niet te onderschatten is. ,,We hebben geen moment hoog van de toren geblazen en dat gaan we nu ook niet doen. We hebben tegen de Verenigde Staten en Portugal gezien dat het echt niet zo makkelijk is. Toen we Vietnam lootten zochten we eerst tussen plek 150 en 200 op de FIFA-ranglijst, maar het bleek dat we helemaal omhoog moesten scrollen naar plek 32, één plek achter Polen. Het is gewoon een aardige ploeg.”

Of Jonker kan beschikken over Victoria Pelova, Stefanie van der Gragt en Lineth Beerensteyn - die wel alledrie weer met de groep meetrainden - kon hij nog niet zeggen. Beerensteyn herstelt van een enkelblessure die ze opliep tegen Portugal, terwijl Pelova en Van der Gragt grieperig waren. ,,Ze zijn hier, dus dat is in elk geval een goed teken.”

