Blog | Van Hooijdonk is gelukkig niet meer nodig, vindt Pierre zelf

Door Daniël Dwarswaard



Mooi hoe Pierre van Hooijdonk in het Stade du Hainaut van Valenciennes direct in zijn modus als analyticus komt als ik hem vraag wat hij van dit Nederlands elftal vindt. De oud-spits en dit toernooi duider voor de NOS is nog niet zo onder de indruk. Wat hij bij landen als bijvoorbeeld Frankrijk, Brazilië en Australië wél ziet, miste hij zo bij Oranje. Dynamiek. ,,De vier verdedigers van Nederland zitten vast aan een voetbaltafelstok. De backs moeten veel hoger staan. Dat viel me wel tegen.’’



Van Hooijdonk gelooft nooit dat Oranje het toernooi eindigt in de opstelling waarmee het begon. Zijn idee: zet Jackie Groenen op de plek van Sherida Spitse en breng Jill Roord er in. Het spel zal er vlotter van worden, denkt hij. Van Hooijdonk is sowieso een fan van Groenen. Een speelster die altijd en overal de openingen ziet. Al was dat tegen Nieuw-Zeeland even niet het geval. Voor Pierre absoluut geen reden om haar te passeren. Sterker, hij zou haar dus nog nadrukkelijker in de opbouw betrekken. Dat zal bondscoach Sarina Wiegman vanmiddag tegen Kameroen in ieder geval zeker nog niet doen. Van Hooijdonk: ,,Ergens snap ik het wel omdat Nederland de eerste wedstrijd won, maar eigenlijk moet je daar als coach juist doorheen kijken. Want zo’n doelpunt in de blessuretijd betekent niet dat je de negentig minuten daarvoor moet vergeten.’’



Tijdens het EK van 2017 was Van Hooijdonk ambassadeur van het toernooi. Omdat een bekende kop nu eenmaal goed werkt om wat aandacht te genereren. Zo was het ook bedoeld, vertelt Pierre. ,,Als steuntje in de rug. Maar ik ben daar nu helemaal niet meer voor nodig. En dat is maar goed ook. We zijn op het punt gekomen dat deze sport eigen boegbeelden heeft.’’