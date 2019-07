Bloodworth: Vanavond uithuilen bij onze partners

Van der Gragt was betrokken bij de eerste tegentreffer. Ze veroorzaakte een strafschop nadat ze de Amerikaanse spits Alex Morgan met hoog geheven been raakte op haar arm. ,,Ik heb haar niet zien komen en tja, ik raak daarna de bal niet. Misschien is de strafschop wat makkelijk gegeven, maar ik raak haar wel, ook al was het niet hard.”



In de slotfase van het duel liep de verdediger van FC Barcelona duidelijk op haar laatste benen. ,,Ik kon toen echt niet meer, nee. Maar ja, je speelt een finale en geeft alles. Het werkte ook lang. We wilden juist in de openingsfase het tempo eruit te halen. Het stond verdedigend goed en gingen dus met 0-0 de rust. Zolang die stand op het scorebord staat, is er geloof.”



Na de pauze sloegen de Amerikaanse vrouwen twee keer toe via Megan Rapinoe en Rose Lavelle. ,,We hadden vooraf niets te verliezen”, meent Dominique Bloodworth, ,,We hebben Nederland voor ons gewonnen tijdens dit WK. Vanavond hadden we een goed strijdplan en we hoopten dat we konden stunten. Dat lukte niet, maar we hebben gevochten als leeuwinnen. De teleurstelling is nu groot, alles moet even bezinken. Vanavond hebben we een familiemoment en kunnen we uithuilen bij onze partners.” Van der Gragt: ,,We mogen trots zijn op onszelf en zijn nu de nummer twee van de wereld, al is het nu bitter.”