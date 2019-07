Bondscoach Gerhardsson: Ik kan urenlang praten over Holland

Op het laatste EK moest Zweden in de kwartfinales met 2-0 buigen voor Oranje, dat vervolgens doorstoomde naar de titel. Gerhardsson trad kort daarna aan. ,,Ik volg het Nederlandse voetbal al jaren. De manier van voetballen ligt heel dicht bij de manier waarop ik wil spelen. Het wordt voor mij dan ook geweldig interessant om tegen dit Oranje te spelen.”



Zweden is beducht voor de spelhervattingen van de Leeuwinnen, die op dit WK al vier keer scoorden uit hoekschoppen en vrije trappen. Gerhardsson: ,,Ons team van analisten gaat daar heel goed naar kijken en die informatie zullen we delen met de speelsters. Maar soms zal Nederland ook best dingen anders doen. Het is aan onze speelsters om daar op in te spelen.”