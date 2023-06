Carrière afgevallen Kika van Es tóch nog niet voorbij: verdediger sluit weer aan bij Oranje Leeuwinnen

Na 1974, 1978 en 2010 gaat het weer mis in WK-finale

Voor de vierde keer in de historie stond een Nederlands voetbalelftal in een WK-finale. Maar wat de Oranje-mannen in 1974, 1978 en 2010 niet lukte, kregen de vrouwen ook niet voor elkaar. In Lyon gingen de Leeuwinnen tegen Amerika strijdend ten onder.