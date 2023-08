Column Vivianne Miedema | Spanje in een grote finale is bizar, zeker als je weet dat de drie beste speelsters thuiszitten

Weer fraaie mijlpaal voor Lieke Martens bij Oranje Leeuwinnen

Lieke Martens is met haar basisplaats in de kwartfinale tegen Spanje de derde international die 150 interlands speelt. Alleen Sherida Spitse, die vandaag haar 221ste interland speelde, en Annemieke Kiesel-Griffioen (155 duels) kwamen vaker uit voor Oranje. Kiesel-Griffioen is inmiddels geen onderdeel van de selectie meer.