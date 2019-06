De ene Nederland - Japan is de andere niet

Door Daniël Dwarswaard



Het benauwde pershok in het Roazhon Park is bomvol. Letterlijk geen stoeltje is leeg, cameraploegen uit alle windstreken moeten dringen voor het beste shot. Bondscoach Sarina Wiegman en middenvelder Daniëlle van de Donk, verscholen achter de gesponsorde bal en flesjes energiedrank, blijven er zichtbaar koeltjes onder.



Ontspannen ook wel. Wanneer een Japanse journalist een vraag stelt en Wiegman worstelt met het vertaalapparaatje aan haar oor, kijkt ze met een lach opzij: ,,Ik zit weer een partij te stoeien met dat ding zeg.’' Of even daarvoor na de vraag van het Jeugdjournaal of kinderen ondanks het late aanvangstijdstip van 21.00 uur vandaag gewoon moeten kijken? ,,Tuurlijk, met chips en cola op de bank.’'