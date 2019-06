De mooiste foto's van Oranje op weg naar de halve finale in Lyon

FotoserieOranje speelt woensdagavond (21.00 uur) in Lyon de halve finale van het WK tegen Zweden. Op weg naar Lyon won de Europees kampioen tot nu alle vijf duels, met een doelsaldo van 10-3. De route naar de halve finale in beeld.

11 juni in Le Havre: Nederland - Nieuw-Zeeland (1-0)

Nederland beleefde op dinsdag 11 juni een stroeve start van het WK. In de poulewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland in Le Havre leek Oranje op een 0-0 af te stevenen, maar invalster Jill Roord kopte in de 92ste minuut de winnende goal binnen.

Volledig scherm Jill Roord juicht na haar winnende goal. © BSR Agency Volledig scherm Jill Roord juicht na haar winnende goal tegen Nieuw-Zeeland. © EPA

15 juni in Valenciennes: Nederland - Kameroen (3-1)

In de tweede poulewedstrijd speelde Oranje voor zo'n 15.000 Nederlandse fans in Valenciennes tegen Kameroen, dat de beuk er flink in gooide. Dankzij twee goals van Vivianne Miedema en eentje van Dominique Bloodworth werd Kameroen met 3-1 verslagen. De 22-jarige Miedema werd dankzij haar twee goals topscorer aller tijden van Oranje. Ze staat nu al op 61 goals in 80 interlands.

Volledig scherm Vivianne Miedema haalt uit voor haar tweede goal tegen Kameroen. © Pim Ras Fotografie Volledig scherm Dominique Bloodworth schiet de 2-1 binnen tegen Kameroen. © Pim Ras Fotografie

20 juni in Reims: Nederland - Canada (2-1)

Oranje was na twee overwinningen al zeker van een plek in de achtste finales, maar tegen Canada werd in het laatste pouleduel nog gestreden om groepswinst. Daar slaagde Oranje in met een knappe 2-1 overwinning na een goede tweede helft. Invalster Lineth Beerensteyn maakte een kwartier voor tijd de winnende goal op aangeven van rechtsback Desiree van Lunteren.

Volledig scherm Vreugde bij Oranje na de winst op Canada. © Pim Ras Fotografie Volledig scherm Lineth Beerensteyn glijdt de 2-1 binnen tegen Canada. © Pim Ras Fotografie

25 juni in Rennes: Nederland - Japan (2-1)

In de achtste finale nam Oranje het op tegen Japan, de wereldkampioen van 2011 en de vice-wereldkampioen van 2015. Vier jaar geleden was de achtste finale tegen Japan nog het eindstation voor Oranje bij de eerste WK-deelname ooit, nu werd er wel gewonnen. Japan kreeg in de tweede helft kans na kans, maar Oranje kreeg kort voor tijd een penalty die door Lieke Martens overtuigend werd ingeschoten.

Volledig scherm Lieke Martens en Vivianne Miedema juichen na de 2-1. © Pim Ras fotografie Volledig scherm Lieke Martens heeft net de 2-1 gemaakt, maar voelt ook weer pijn aan haar teen. © Pim Ras Fotografie

29 juni in Valenciennes: Nederland - Italië (2-0)

Na de winst op Japan lijkt Oranje niet meer te stoppen op het WK. In het bloedhete Valenciennes (35 graden) werd Italië gisteren voor zo'n 20.000 Nederlandse fans in de kwartfinale met 2-0 verslagen. In de eerste helft liep het nog wat stroef bij Oranje, maar na rust scoorden Vivianne Miedema en Stefanie van der Gragt met kopballen uit vrije trappen van Sherida Spitse.