Drama voor Wiegman: bondscoach Engeland wéér met lege handen in WK-finale na nederlaag tegen Spanje

Bondscoach Sarina Wiegman heeft met Engeland naast WK-goud gegrepen. In een spannende en meeslepende finale in Stadium Australia won Spanje verdiend met 1-0 van The Lionesses.

Uiterlijk onbewogen keek Sarina Wiegman naar The Lionesses in de blessuretijd van de WK-finale tegen Spanje. Op de tribunes en in honderdduizenden huiskamers in Engeland volgden supporters het duel minder kalm. Supporters probeerden het team tot de laatste seconde naar de wereldtitel te schreeuwen, maar de tegenstander gaf geen krimp. In Stadium Australia stond geen maat op Spanje, dat met één doelpunt verschil won.

Volledig scherm De ontlading is groot bij de Spanjaarden na het laatste fluitsignaal. © REUTERS

De Verenigde Staten krijgt met La Roja een waardige opvolger. De Spaanse vrouwen speelden op een niveau dat zelden was vertoond. Van de interne wrevel en openlijke ruzies met bondscoach Jorge Vilda, waardoor enkele sterren niet eens werden opgeroepen, was op het veld niets te merken. Niet Engeland, dat droomde na de winst van het EK van vorig jaar voor het eerst het WK te pakken, maar Spanje stal de show.

De technische vaardigheid van het Spaanse team kwam in één dodelijke aanval na een halfuur naar voren. Lucy Bronze, voormalig winnares van de Gouden Bal, liet zich insluiten op het middenveld. Met één voetbeweging ging de bal naar Maria Caldentey die de opgekomen Olga Carmona vrijspeelde. De vleugelback van Real Madrid vond met een diagonale knal de verre hoek (1-0), buiten het bereik van keeper Mary Earps.

Volledig scherm Mary Earps kan net niet bij het diagonale schot van de Spaanse Olga Carmona. © AFP

Het doelpunt van de aanvoerder uit Sevilla, spelend onder de naam ‘Olga’, baarde bondscoach Wiegman zorgen. La Roja domineert het balbezit en beheerst als geen ander het vermogen om met vlijmscherpe passen de defensie van de tegenstander in verlegenheid te brengen. Wiegman had haar team hierop voorbereid, net als in de kwartfinale van het EK vorig jaar. Zolang de veldbezetting klopte, kon Spanje weinig schade aanrichten.

Was het angst of vermoeidheid na een lang en slopend toernooi? Bronze dacht aan, getuige een tirade aan medespeelsters, aan het eerste. Wiegman, in de Britse media omschreven als een tactisch genie, keek naar de fijnere details. In de rust besloot ze van systeem te wisselen in lijn met de Hollandse School. De achterhoede met drie centrale verdedigers maakte plaats voor een offensievere formatie.

De keuze om meer het initiatief te nemen, met alle risico van dien, leek te werken. De Spanjaarden raakten de suprematie in de as van het veld kwijt, terwijl de Lionesses de vleugels gebruikten om de gelijkmaker te forceren. Totdat Caldentey uithaalde en de bal de hand van Keira Walsh toucheerde in het strafschopgebied. Arbiter Tori Penso miste de overtreding, maar de VAR vroeg haar het moment op de monitor terug te kijken.

Volledig scherm Mary Earps stopt de penalty van Jennifer Hermoso in de WK-finale in Sydney. © REUTERS

De handsbal was ‘clear and obvious’. Penso legde de bal op de stip. De finale dreigde weg te glippen van Engeland. Tot vreugde van de supporters in het stadion, grotendeels achter het elftal van Wiegman, doorzag doelvrouw Earps doorzag de lage inzet van Jennifer Hermoso. Engeland leefde nog en had nog voldoende tijd om zich terug te vechten. Spanje haalde alles uit de kast om het ritme te verstoren.

Een blessuretijd van dertien minuten baatte niet. Wiegman stuurde, wijzigde en gokte, maar kon de kwaliteit van Spanje net weg coachen. Tranen vloeiden maar gelatenheid overheerste. Spanje is verdiend ‘s werelds beste.

Volledig scherm Twee speelsters van Spanje vieren het winnen van de wereldtitel. Op de achtergrond het verdriet bij de Engelsen. © AFP

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Het is afgelopen in Sydney! Sarina Wiegman verliest opnieuw de WK-finale, dit keer met Engeland. In 2019 was ze al eens dichtbij met Nederland, maar verloor ze van de Verenigde Staten. Spanje had het betere van het spel en de grootste kansen, al had Engeland ook voldoende mogelijkheden om te scoren en raakte het de lat. Keepster Earps stopte zo'n twintig minuten voor tijd nog een penalty, maar dat bleek onvoldoende om de wedstrijd nog om te draaien. Spanje is wereldkampioen! De secondes tikken weg in het voordeel van de Spanjaarden. Komt er nog die éne kans voor Engeland? Bronze gooit zich met alles wat ze heeft voor het schot van Paralluelo. Corner voor Spanje. Engeland probeert iets van een slotoffensief in de steigers te zetten, maar dat wil nog niet echt lukken. De Spanjaarden loeren in de extra tijd op de tegenaanval. Nog iets meer dan vijf minuten te spelen. Battle is dicht bij de 2-0 voor Spanje, maar opnieuw is het Earps die redding biedt in de korte hoek. Wéér houdt ze Engeland in de wedstrijd. We krijgen er dertien (!) minuten bij. Mariona Caldentey wordt vervangen door Alexia Putellas Aanvoerster Bright wordt ook naar voren geschoven door Wiegman. Het is alles of niks nu voor de Engelsen Dat beseft Wiegman ook. Ze haalt Toone aan de kant en brengt Bethany England binnen de lijnen. Wat kan de spits van Tottenham Hotspur nog doen in de laatste minuten? Ella Toone wordt vervangen door Bethany England De tijd begint te dringen voor Wiegman en Engeland. Er komen ongetwijfeld een flink aantal minuten bij, maar er moet nu wel wat gebeuren. Greenwood is weer opgelapt en lijkt verder te kunnen spelen. Wel heeft ze een groot verband om haar hoofd. Al met al heeft het spel enkele minuten stilgelegen. Greenwood ligt gestrekt op het veld. Ze kreeg een knie van Paralluelo in het gezicht en moet even behandeld worden. Het is te hopen voor haar dat ze verder kan. Gele kaart voor Salma Paralluelo Redding van Coll! James haalt vanuit een moeilijke positie venijnig uit, maar de Spaanse keepster tikt de bal over het doel. Engeland zet aan met nog vijftien minuten op de klok! Laia Codina wordt vervangen door Ivana Andrés Earps pakt 'm! Earps stopt de penalty en houdt de WK-droom van Engeland in leven! Goede redding op de inzet van Hermoso. De bal gaat op de stip! Penalty Spanje Na lang wikken en wegen gaat de bal op de stip! Een strafbare handsbal van Walsh, oordeelt de arbiter. Hermoso eist de bal op. VAR: Penalty is bevestigd De arbiter wordt naar het scherm geroepen...

