Droom voor Oranjevrouwen komt uit: Spelen gehaald

Voor het voetbaltoernooi van de Spelen kwalificeren de drie beste Europese landen op dit WK zich. De winnaar van het duel van vandaag behoort daar dus automatisch toe. Omdat Frankrijk gisteren werd uitgeschakeld door de Verenigde Staten (1-2), zijn er op de VS na alleen nog maar Europese landen over in de strijd om de wereldtitel. Engeland is al zeker van de halve finales en dus een ticket naar Tokio, vandaag werd dus beslist wie de andere twee Europese deelnemers aan het olympisch voetbaltoernooi zijn. Behalve Nederland is dat Duitsland of Zweden, die vanavond om 18.30 uur tegen elkaar spelen in Rennes.



Vraag je de Leeuwinnen naar de Olympische Spelen krijg je, logischerwijs, voornamelijk te horen dat het bijvangst is en dat het nu om het WK draait. Maar ontegenzeggelijk was het vooraf een thema voor Oranje. Lieke Martens sprak in mei in Barcelona met deze site en gevraagd naar de dingen die ze nog wil bereiken, begon ze er na haar wens van het winnen van de Champions League direct erover. ,,Ik zou heel graag met Nederland met aanwezig willen zijn op de Olympische Spelen.”