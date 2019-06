Dubbele primeur gloort voor Leeuwinnen tegen Italië

Oranje heeft op het WK in Frankrijk tot nu toe alle wedstrijden gewonnen. In de groep van Nieuw-Zeeland (1-0), Kameroen (3-1) en Canada (2-1) en in de achtste finales werd Japan met 2-1 verslagen, door twee doelpunten van Lieke Martens. Het is hoogst onzeker of de linksbuiten om 15.00 uur aan de aftrap verschijnt in het Stade du Hainaut. Martens heeft al een tijdje last van een teen en de pijn was na het duel met Japan zo erg, dat ze sindsdien amper heeft kunnen trainen.



De winnaar van het duel in Valenciennes speelt woensdag in de halve finale in Lyon tegen Duitsland of Zweden. Die twee landen treffen elkaar vanavond vanaf 18.30 uur in Rennes. De eerste halve finale gaat dinsdag tussen Engeland en de Verenigde Staten, de titelhouder.