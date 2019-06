‘Een droomstart, ja, schrijf dat maar op’

Twee overwinningen én plaatsing voor de achtste finales en dat nog vóór de laatste groepswedstrijd tegen Canada. Wie niet beter weet, denkt dat de Leeuwinnen een droomstart hebben bij dit WK. Al is iedereen het er ook over eens dat er voetballend nog wel wat aan schort bij de ploeg van Sarina Wiegman. Van Veenendaal vindt dat je toch wel mag spreken van een droomstart. ,,Ja, eigenlijk wel. Als je naar de punten en de resultaten kijkt, mag je dat zeggen. Schrijf dat maar op.”



‘Een teamprestatie’ met ‘niet ons beste voetbal’, vertelde Dominque Bloodworth in de tuin van het Novotel vlak naast Reims. De Leeuwinnen reisden vanmiddag van hun luxueuze verblijf in Valenciennes naar een eenvoudiger optrekje in de laatste speelstad van de groepsfase, waar nog eens werd teruggekeken op de tweede groepswedstrijd. Bloodworth is één van de speelsters die een betere indruk maakte dan in de openingswedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Bovendien maakte ze op een belangrijk moment de 2-1 met haar eerste interlandgoal.



,,Ik stond op 49 interlands en nul goals, dus dan wil je op een gegeven moment wel een goal maken”, aldus de verdediger die na dit seizoen naar de Duitse grootmacht VfL Wolfsburg vertrekt. Over haar spel: ,,Je merkt het wel als je je eerste wedstrijd in de basis speelt op een groot toernooi. Ik was wel nerveus, maar dat wil ik niet als excuus gebruiken. Het is fijn dat je toch wint, dan vind ik dat je toch wat relaxter – en dus beter – kan spelen in de tweede. En dan scheelt het als je er als team tegen Kameroen meteen goed in zit. Dat geeft een bepaalde rust.”



Voor de Leeuwinnen is Canada de volgende horde, de uitdager voor de eerste plek in de poule. Of is tweede worden gunstiger? ,,Ach, je weet niet wat er gebeurt in andere groepen”, aldus Bloodworth. ,,Dat blijft afwachten. Eerst maar Canada en dan de volgende stap.”