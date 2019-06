Een uitslag van 13-0 is een degradatie voor je toernooi

BlogVerslaggevers Tim Reedijk en Daniël Dwarswaard volgen de voetbalsters van Oranje tijdens het WK in Frankrijk. Dagelijks schrijven ze een blog over wat hen opvalt en bezighoudt. Vandaag: over de 13-0.

Door Tim Reedijk



Natuurlijk heeft Vivianne Miedema wel eens stiekem gedroomd over de topscorerstitel op het WK. Na gisteren is die droom wel gevlogen. Alex Morgan heeft er al vijf in liggen, omdat de Verenigde Staten op ongekende wijze huis hielden tegen Thailand (13-0). Vijf goals is een aantal waarmee je bij de WK’s op mannentoernooien al topscorer kan worden. Zie Wesley Sneijder in 2010.

Maar in het licht van gisteravond bezien, doemt ontegenzeggelijk de vraag op of zestien deelnemers aan een WK voorlopig niet genoeg is. Een uitslag van 13-0 is een degradatie van de status van je toernooi. Nooit eerder werd op een WK voor vrouwen zo’n exorbitante uitslag neergezet - en niemand maakte er ooit meer dan Morgan in één wedstrijd op een WK. Het Amerikaanse elftal kreeg zelfs kritiek voor het overdreven juichen na wéér een doelpunt, de goals met de vingers tellend. In elk geval is het record van 2007, Duitsland won 11-0 van Argentinië, uit de boeken.

Bondscoach Sarina Wiegman werd er op de persconferentie naar gevraagd in de aanloop naar het duel met Nieuw-Zeeland. In hoeverre wordt de Nieuw-Zeelandse WK-kwalificatie meegenomen in de analyse van de tegenstander?

Nauwelijks, vertelde Wiegman, want dat geeft geen representatief beeld van de kwaliteiten van de tegenstander. Omdat Australië in de Aziatische WK-kwalificatie speelt, moest Nieuw-Zeeland afrekenen met de bescheiden teams van Nieuw-Caledonië, Samoa, Tahiti, enzovoort. Nieuw-Zeeland versloeg de Cookeilanden met 11-0, een uitslag die dus zelfs op het eindtoernooi overtroffen kon worden.

In mindere mate is de kwaliteitsarmoede ook te constateren bij de WK-kwalificatie op het Aziatische continent. Azië leverde vijf deelnemers af voor het toernooi (Japan, Australië, China, Thailand en Zuid-Korea) en daar zitten met Japan, Australië en China zeer serieuze deelnemers tussen. Maar Thailand en Zuid-Korea kunnen tegen het Europese en Amerikaanse geweld domweg niet opboksen.



Het is volkomen logisch dat Thailand nooit partij kon bieden aan de regerend wereldkampioen. Maar 13-0 zegt veel over de immense kloof tussen de top van het mondiale vrouwenvoetbal en de vele lagen eronder.