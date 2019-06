En daar gaat weer een kijkcijferrecord

Door Daniël Dwarswaard Vanuit Nederland krijg ik elke dag wel een berichtje met de vraag: leeft dat WK vrouwenvoetbal nou een beetje in Frankrijk? En eerlijk gezegd heb ik nooit direct een panklaar antwoord klaar. Omdat het nogal dubbel is: het ene moment zie je een halfleeg stadion en een verlaten ‘fanzone’ langs de winderige boulevard van Le Havre. Maar het andere moment stromen de kijkcijfers van de openingswedstrijd tussen het gastland en Zuid-Korea binnen. Hier in Frankrijk bekeken 9,8 miljoen mensen die 4-0 overwinning voor de buis. Het nieuw record, nogal. Het oude record stond op 4. 1 miljoen kijkers. Voor het juiste beeld: Frankrijk heeft 65 miljoen inwoners.

Vlak voor de eerste wedstrijd van Canada stuurt collega Arjan Schouten, in Montreal voor Max Verstappen, een berichtje. ‘Wel een dingetje hier hoor vrouwenvoetbal, compleet met fanpleinen.’ En NOS-collega Arman Avsaroglu was positief verrast dat er 700.000 mensen keken naar de tamelijk onbeduidende wedstrijd tussen Noorwegen en Nigeria die hij becommentarieerde.

Voor deze relatief jonge sport is alles een ontdekkingsreis. Ook dit wereldkampioenschap weer. In Le Havre zijn minimaal 5.000 Oranjefans de ploeg achterna gereisd. Zaterdag in Valenciennes tegen Kameroen wordt het helemaal een invasie.



Of het leeft? Het leeft in ieder geval meer dan ooit. De EK-finale van 2017 tussen Oranje en Denemarken trok 4,1 miljoen televisiekijkers. Benieuwd naar het cijfer van Nederland-Nieuw Zeeland. Het record zal niet sneuvelen. Daar is het tijdstip (vanmiddag 15.00 uur) veel te ongunstig voor. Stichting Kijkonderzoek geeft morgenochtend de antwoorden.