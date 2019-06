Europa stapt uit de schaduw van Azië en Amerika op WK

Door Daniël Dwarswaard



Vrouwenvoetbal? Dat konden ze toch vooral buíten Europa heel goed. Ja, natuurlijk, Europa had altijd Duitsland en de Scandinavische landen, maar daarna hield het lange tijd wel op. Maar zie tijdens dit wereldkampioenschap de (definitieve?) verschuiving. Zeven van de acht kwartfinalisten komen uit Europa. Oók landen die je daar traditioneel gezien niet verwacht. Zoals Italië, morgen de tegenstander van Nederland in de kwartfinales.



Kijk bijvoorbeeld ook eens hoe zwaar titelfavoriet Verenigde Staten het had tegen Spanje in de achtste finales (2-1, dankzij twee penalty’s). Juist Spanje is misschien wel het beste voorbeeld als het gaat om de ontwikkeling van vrouwenvoetbal in Europa. Vorige week nog maakte de voetbalbond daar bekend dat alle wedstrijden van de vrouwencompetitie vanaf aankomend seizoen live op televisie komen. De bond gooit er 20 miljoen euro tegenaan. Real Madrid wil niet achterblijven en begint zo goed als zeker ook een vrouwentak.