‘FIFA-legend’ Van de Ven is haar WK-record het liefst snel kwijt

Door Daniël Dwarswaard De enige Nederlandse vrouw die ooit een doelpunt maakte tegen Japan op een WK? Kirsten van de Ven. Al hoopt ze vurig dat daar vanavond verandering in komt. Van de Ven is nu manager Vrouwenvoetbal bij de KNVB, verantwoordelijk voor de sport in de breedste zin. Zo is ze op dit moment druk om de tv-rechten van de Nederlandse eredivisie te verkopen. Tussen het kijken naar de WK-wedstrijden door is ze dus druk in de weer.

Vanavond draagt Van de Ven (34) een bijzondere titel. Ze zit tijdens Nederland-Japan op de tribune in het Roazhon Park van Stade Rennes op uitnodiging van de wereldvoetbal als FIFA-legend. Als nuchtere Brabantse vindt ze het leuk hoor, maar Van de Ven vindt zichzelf geen legende. Al staat ze nog wel in de geschiedenisboeken van het Nederlandse vrouwenvoetbal. Tijden het vorige WK in Canada scoorde ze namelijk twee keer. Ze is daarmee samen met Vivianne Miedema topscorer aller tijden voor de Leeuwinnen op een WK. Al hoopt ze vanavond die titel kwijt te zijn. Dat zou namelijk betekenen dat Miedema heeft gescoord en de kans op de kwartfinale weer een stukje groter is geworden.

Even over die WK-goals nog. De eerste tegen Canada in de poulefase (1-1) was een geweldig doelpunt. Prima aanval, prachtige overtuigende afronding. En die in de achtste finale tegen Japan (2-1 verlies)? Het was een eretreffer ver in de blessuretijd, al werd het daarna nog heel even spannend. Een rake kopbal na een enorme blunder van de Japanse keeper. ,,Toch is dat doelpunt me veel waard. Ik trainde toen heel veel om beter voor mij tegenstander te komen. Dat lukte toen juist perfect.’’