FIFA wijst verzoek om later te beginnen af

Naar verwachting is het zo'n 33 graden Celsius in Valenciennes als Nederland en Italië beginnen aan hun duel om een plek in de halve finales van het WK. Later op zaterdag, om 18.30 uur, begint in Rennes de laatste van de vier kwartfinales: Duitsland - Zweden. De FIFA had de eerste twee kwartfinales (Engeland - Noorwegen en Frankrijk - Verenigde Staten) voor 21.00 uur op het programma gezet.



,,Ik vind het opvallend, daarom hebben we een brief gestuurd aan de FIFA", zei bondscoach Sarina Wiegman. ,,We hebben antwoord gekregen dat het niet kan. Dan is het ook klaar. We gaan gewoon voetballen om 15.00 uur.”